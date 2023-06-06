Каховська ГЕС: наслідки підриву

8 На супутниковому знімку дамба Нової Каховки та прилегла Херсонська область 18 жовтня 2022 року.



Оскільки російська армія почала мінувати Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, то фахівці моделювали наслідки можливого підриву греблі водосховища. За найгіршим сценарієм моделювання передбачало, що повінь заллє лівий берег (його південно-східну частину) Дніпра. Приблизно через 19 годин на Антонівський міст, що східніше Херсона прийде хвиля висотою у 4-5 метрів. Далі можливий зворотний розлив річки Інгулець, а через чотири-п’ять днів – невеликий розлив річки Буг під Миколаєвом