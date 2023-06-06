Каховська ГЕС: наслідки підриву

Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, а самк дамбу водосховища, мовляв, не зруйновано.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому видно, як вода із Каховського водосховища стрімко витікає через пошкоджену ділянку дамби.
Українська влада оголосила про евакуацію населення із районів Херсонщини, що потрапили у зону можливого затоплення.
За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора України відкрив справу про екоцид.
На терміново скликаному засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності».
Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські війська захопили у лютому 2022 року. За даними ГУР міністерства оборони України російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЕС. Ще тоді українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.