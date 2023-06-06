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Каховська ГЕС: наслідки підриву

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування дамби Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» ЗСУ у підриві дамби звинуватили російські окупаційні війська.

Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, а самк дамбу водосховища, мовляв, не зруйновано.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому видно, як вода із Каховського водосховища стрімко витікає через пошкоджену ділянку дамби.

Українська влада оголосила про евакуацію населення із районів Херсонщини, що потрапили у зону можливого затоплення.

За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора України відкрив справу про екоцид.

На терміново скликаному засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності».

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські війська захопили у лютому 2022 року. За даними ГУР міністерства оборони України російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЕС. Ще тоді українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.

Вода витікає через зруйновану ділянку греблі Каховської ГЕС. Вид на окуповану Нову Каховку. 6 червня 2023 року. Українська влада стверджує, що російські окупаційні війська підірвали греблю зсередини перед 3-ю годиною ранку 6 червня, і називає це воєнним злочином і екоцидом. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала сам факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС нібито зруйнував обстріл ЗСУ, але саму дамбу водосховища не зруйновано. Оглядачі світових медіа звертають увагу, що гребля Каховського водосховища зазнала руйнувань на піку очікувань контрнаступу української армії
1 Вода витікає через зруйновану ділянку греблі Каховської ГЕС. Вид на окуповану Нову Каховку. 6 червня 2023 року.

Українська влада стверджує, що російські окупаційні війська підірвали греблю зсередини перед 3-ю годиною ранку 6 червня, і називає це воєнним злочином і екоцидом.
Російська окупаційна влада спочатку заперечувала сам факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС нібито зруйнував обстріл ЗСУ, але саму дамбу водосховища не зруйновано.
Оглядачі світових медіа звертають увагу, що гребля Каховського водосховища зазнала руйнувань на піку очікувань контрнаступу української армії
Кадр із відео, знятого дроном 6 червня над греблею Каховського водосховища, і оприлюдненого президентом України Володимиром Зеленським. Українська влада&nbsp;оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.&nbsp; ГУР МО України нагадує, що мінувати Каховську ГЕС російська армія розпочала ще у квітні 2022 року, і що українська влада неодноразово попереджала про загрозу підриву, а також про можливі тяжкі наслідки для усього півдня України, включаючи окупований Крим
2 Кадр із відео, знятого дроном 6 червня над греблею Каховського водосховища, і оприлюдненого президентом України Володимиром Зеленським.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини

ГУР МО України нагадує, що мінувати Каховську ГЕС російська армія розпочала ще у квітні 2022 року, і що українська влада неодноразово попереджала про загрозу підриву, а також про можливі тяжкі наслідки для усього півдня України, включаючи окупований Крим
У Херсонській ОВА повідомили, що потенційною зоною затоплення є щонайменше десять сіл та частково Херсон. Кореспондент Радіо Свобода повідомив вранці про підтоплення херсонського мікрорайону Острів. Як повідомив в&nbsp;ефірі Радіо Свобода&nbsp;речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області&nbsp;через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей
3 У Херсонській ОВА повідомили, що потенційною зоною затоплення є щонайменше десять сіл та частково Херсон. Кореспондент Радіо Свобода повідомив вранці про підтоплення херсонського мікрорайону Острів.
Як повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей
Руйнування дамби фактично відрізає Крим від доступу до прісної води, кажуть фахівці. Російський глава Криму Сергій Аксьонов заявляє, що через підрив Каховської ГЕС існує ризик обміління Північно-Кримського каналу, але питної води більш ніж достатньо, стверджує Аксьонов. Фахівці кажуть, що російська окупаційна влада запасалася&nbsp; прісною водою
4 Руйнування дамби фактично відрізає Крим від доступу до прісної води, кажуть фахівці. Російський глава Криму Сергій Аксьонов заявляє, що через підрив Каховської ГЕС існує ризик обміління Північно-Кримського каналу, але питної води більш ніж достатньо, стверджує Аксьонов. Фахівці кажуть, що російська окупаційна влада запасалася  прісною водою
Розлив води із Каховського водосховища через зруйновану частину греблі Каховської ГЕС. Фото&nbsp;НАЕК &laquo;Енергоатом&raquo; від 6 червня 2023 року. За фактом підриву греблі Каховської ГЕС Офіс генпрокурора України відкрив справу про&nbsp;екоцид. На терміново скликаному засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський доручив організувати евакуацію людей і потенційних територій затоплення. НА РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до &laquo;жорсткої відповідальності&raquo;
5 Розлив води із Каховського водосховища через зруйновану частину греблі Каховської ГЕС. Фото НАЕК «Енергоатом» від 6 червня 2023 року.

За фактом підриву греблі Каховської ГЕС Офіс генпрокурора України відкрив справу про екоцид. На терміново скликаному засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський доручив організувати евакуацію людей і потенційних територій затоплення. НА РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності»
Супутниковий знімок греблі Каховського водосховища від 5 червня 2023 року. На фото видно, що усі ділянки греблі ще цілі
6 Супутниковий знімок греблі Каховського водосховища від 5 червня 2023 року. На фото видно, що усі ділянки греблі ще цілі
Фото греблі Каховського водосховища на Дніпрі від 5 червня 2023 року. Дорога через дамбу веде до міста Нова Каховка, яке перебуває під російською окупацією, як і сама Каховська ГЕС, із лютого 2022 року
7 Фото греблі Каховського водосховища на Дніпрі від 5 червня 2023 року.

Дорога через дамбу веде до міста Нова Каховка, яке перебуває під російською окупацією, як і сама Каховська ГЕС, із лютого 2022 року
На супутниковому знімку дамба Нової Каховки та прилегла Херсонська область 18 жовтня 2022 року. Оскільки російська армія почала мінувати Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, то фахівці моделювали наслідки можливого підриву греблі водосховища. За найгіршим сценарієм моделювання передбачало, що повінь заллє лівий берег (його південно-східну частину) Дніпра. Приблизно через 19 годин на Антонівський міст, що східніше Херсона прийде хвиля висотою у 4-5 метрів. Далі можливий зворотний розлив річки Інгулець, а через чотири-п&rsquo;ять днів &ndash; невеликий розлив річки Буг під Миколаєвом
8 На супутниковому знімку дамба Нової Каховки та прилегла Херсонська область 18 жовтня 2022 року.

Оскільки російська армія почала мінувати Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, то фахівці моделювали наслідки можливого підриву греблі водосховища. За найгіршим сценарієм моделювання передбачало, що повінь заллє лівий берег (його південно-східну частину) Дніпра. Приблизно через 19 годин на Антонівський міст, що східніше Херсона прийде хвиля висотою у 4-5 метрів. Далі можливий зворотний розлив річки Інгулець, а через чотири-п’ять днів – невеликий розлив річки Буг під Миколаєвом

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