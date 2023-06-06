За фактом підриву Каховської ГЕС відкрито справу про екоцид – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.

«За даними слідства, 6 червня 2023 року близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора», – йдеться в повідомленні ОГП.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. У жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.