В Укргідроенерго кажуть, що через підрив Каховську ГЕС повністю зруйновано. У ЗСУ – не вся дамба зруйнована

Через підрив Каховську ГЕС повністю зруйновано, заявляють в Укргідроенерго.

«Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що станом на 9:00 рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Фахівці Укргідроенерго продовжують аналізувати ситуацію – уточнюють масштаби руйнування, швидкість та обсяги води.

Як заявила в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

«Говорити про абсолютне руйнування не можна. Є суттєве пошкодження ділянки там, де проривається вода. Обсяги руйнування великі», – розповіла вона.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За даними ОВА, станом на 7:30 повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. Ще у жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.