Ризики для ЗАЕС: «Енергоатом» і МАГАТЕ відреагували на підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для окупованої російськими військами Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, повідомляє у телеграмі «Енергоатом».

За даними компанії, через підрив рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується – це додаткова загроза для АЕС.

«Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» моніторить ситуацію.

У МАГАТЕ також відреагували на підрив ГЕС.



«МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо пошкодження Каховської дамби в Україні; Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки», – йдеться у повідомленні агентства в твіттері.

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.

Відео наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС оприлюднив президент України Володимир Зеленський:

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. У Херсонській ОВА назвали потенційні зони затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Це села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. Ще у жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.