Загрози для водозабезпечення Запоріжжя через підрив Каховської ГЕС немає – ОВА

Загрози для водозабезпечення Запоріжжя внаслідок підриву Каховської ГЕС немає, повідомили у Запорізькій ОВА під час спеціального брифінгу.

«Запас води на верхньому б’єфі є великим. До вчорашнього дня були максимальні рівні води як в верхньому б’єфі, так і в нижньому. Рівень води ми контролюємо. На сьогодні рівень води впав – 16.99. Дніпровська ГЕС вирівнює рівень, тобто збільшила пропуск води через гідроагрегати. На даний момент 17.04 рівень води – у нас нічому не загрожує», – повідомив директор Департаменту цивільного захисту населення ОДА Андрій Булавінов.



Потенційні проблеми з водозабезпеченням можуть виникнути лише в одній з сільських громад Запорізької області, що перебуває на контрольованій Україною території.

«Водозабір по Запорізькій області у нас у верхньому б’єфі. Для мешканців Запоріжжя нема загрози. В нижньому б’єфі забор у нас є тільки з села Біленьке. Там близько 500 мешканців, які заздалегідь підготувались до можливих ситуацій. Як ви пам’ятаєте, взимку рівень води падав. І там були проведені роботи по продовженню водозабірної труби, також вони встановили собі ємність для запасу води на випадок падіння її рівня»,– додав посадовець.



Під час брифінгу представник Запорізької ОВА також повідомив, що рівень води у ставках-охолоджувачах Запорізької АЕС наразі є достатнім.

«Атомна електростанція у нас не працює на даний час. І рівня води достатньо. Всі кажуть про ці ставки-охолоджувачі. Чутки різні поширюють. У ставку вода охолоджуюча є, рівень достатній», – сказав Андрій Булавінов.

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. Ще у жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.