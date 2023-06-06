Представник України назвав Росію «державою-терористом» на слуханнях у суді ООН

У Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі Організації Об’єднаних Націй, 6 червня почалися відкриті слухання в справі щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Під час свого виступу голова української делегації, агент України, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич назвав Росію «державою-терористом».

«Сьогодні дії Росії – це дії держави-терориста, агресора. Але такі дії не виникли на порожньому місці. Вони є трагічним, але логічним результатом ситуації, на яку ми звернули увагу цього Суду ще в 2017 році», – сказав Кориневич.

«Якщо ми звернемо увагу на ситуацію сьогодення, стає очевидним, що з 2014 року Україна мала рацію, коли била на сполох, попереджаючи світ про зростаючі порушення Росією норм міжнародного права. Жорстока поведінка Росії та стримана реакція світу зрештою призвели до найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни», – додав він.

Засідання в Палаці миру в нідерландській Гаазі триватимуть до 14 червня. Як повідомляє правозахисна організація Zmina, протягом нинішніх слухань судді тільки заслухають позиції сторін, рішення вони ухвалюватимуть пізніше.

Представники України, зокрема, представлять суду докази фінансування Росією незаконних збройних угруповань, постачання їм зброї, зокрема й тієї, що призвела до збиття малазійського літака рейсу МН17, а також докази систематичної політики пригноблення корінних народів Криму.

Україна подала до Міжнародного суду позов проти Росії «у зв’язку з її численними і систематичними порушеннями Конвенції про протидію фінансуванню тероризму і Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації» 16 січня 2017 року.

У березні 2022 року в Міжнародному суді в Гаазі розпочалося слухання за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну. 16 березня суд наказав Росії негайно припинити свою воєнну операцію, а також будь-яке сприяння підконтрольним формуванням на території України. Російська сторона сказала, що це неможливо.