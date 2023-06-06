«Схеми» опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» опублікував перший супутниковий знімок Planet Labs за 6 червня, на якому видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.

Журналісти проєкту звертають увагу, що у порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції зруйнована.

Раніше в «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені. Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

На скликаному засіданні РНБО, як повідомив президент Володимир Зеленський, погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності».

Росія почала звинувачувати Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує «наступальних дій, які захлинаються». Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.

За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. У жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські військові захопили у лютому минулого року.

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