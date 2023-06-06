«Новий вимір російських звірств» – в ЄС відреагували на підрив Каховської ГЕС

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і європейський комісар із питань врегулювання криз Янез Ленарчич засудили дії Росії після руйнування дамби на Каховській ГЕС.

«Напади Росії на українську цивільну критичну інфраструктуру досягли сьогодні безпрецедентного рівня після руйнування дамби на Каховській ГЕС. Європейський союз рішуче засуджує цю атаку. Це є новим виміром російських звірств і може становити порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права», – йдеться в оприлюдненій 6 червня заяві.

Представники ЄС наголосили, що повінь, спричинена підривом дамби, ставить під загрозу життя сотень тисяч цивільних жителів у близько 80 населених пунктах, у тому числі в Херсоні.

«Це погіршує і без того жахливу гуманітарну ситуацію в цих районах. Падіння рівня води також впливає на доступ до охолоджувальної води для реакторів Запорізької АЕС. Цим відчайдушним вчинком Росія також продовжує свою бездумну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки і захисту ЗАЕС… Це безвідповідально і абсолютно неприйнятно», – заявили в ЄС.

Боррель і Ленарчич заявили, що в Євросоюзі стежать за ситуацією і готові надати допомогу Україні.

«Україна може запросити допомогу в рамках Механізму цивільного захисту ЄС. Ми готові задовольнити будь-які невідкладні потреби, включаючи їжу й питну воду», – йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що удари по критично важливій цивільній інфраструктурі можуть вважатися воєнними злочинами.

«Ми підкреслюємо нашу рішучість забезпечити, щоб усі командири, виконавці і співучасники воєнних злочинів чи інших тяжких злочинів були притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом», – наголосили Боррель і Ленарчич.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.