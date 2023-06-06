Київ допоможе постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС містам – Кличко

Київ допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву Каховської ГЕС, повідомив столичний мер і голова Асоціації міст України Віталій Кличко у Telegram.

«Столиця прийме і забезпечить оздоровлення в дитячих таборах 100 дітей із Херсону. Вже почали займатися організацією цього. Також Київ запропонував допомогу через Асоціацію міст і отримав найнагальніші потреби від Херсонського регіонального відділення АМУ. І зараз ми визначаємо, які засоби із необхідних зможемо оперативно надати – а саме мотопомпи та плавзасоби. А також відправимо продукти харчування та питну воду», – написав Кличко.

Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що для надання допомоги жителям Херсонщини з Києва вирушила група рятувальників, техніка підвищеної прохідності, залучено додаткові сили та засоби: човни, болотоходи, плаваючі транспортери, мобільні очисні станції та транспортні засоби для підвозу питної води.

Станом на 15:00, за даними ДСНС, евакуйовано близько 1300 осіб. За попередньою інформацією, наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра та понад 260 будинків.

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені. Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.