Заходи убезпечення Київської ГЕС від ударів і диверсій впроваджені та діють – Наєв

Київська гідроелектростанція перебуває в зоні відповідальності угруповання Сил і засобів оборони Києва, заходи її убезпечення впроваджені, заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

«Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника»,– наводить слова Наєва командування Об’єднаних сил ЗСУ у фейсбуці.

За його словами, військовими аналізуються всі загрози для дамб на Дніпрі.

«Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми, звісно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому, та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять нанівець можливі ворожі дії», – запевнив Наєв.

Раніше у КМДА заявляли, що підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва не позначиться. Повідомлялося, що у Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає.

Водопостачання столиці здійснюється з трьох джерел: Десни (60%), Дніпра(30%) та артезіанських свердловин (10%).