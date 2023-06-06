Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва не позначиться – КМДА

Ситуація з підривом російськими військами дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області і спуском води з Каховського водосховища не позначиться на водопостачанні Києва, повідомляє КМДА з посиланням на дані «Київводоканалу».

«У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі», – йдеться в повідомленні.

За даними «Київводоканалу», водопостачання столиці здійснюється з трьох джерел: Десни (60%), Дніпра(30%) та артезіанських свердловин (10%).

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в ОК «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.

За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

На скликаному засіданні РНБО, як повідомив президент Володимир Зеленський, погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності».

За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. У жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські військові захопили у лютому минулого року.