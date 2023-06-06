Мер Нової Каховки розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що вода, яка прибуває в місто через прорив Каховської ГЕС, вже затопила нижню частину берега, зоопарк «Казкова діброва», літній кінотеатр, паркову зону, стадіони. Про це він заявив в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».



«Перша вулиця міста, яка розташована вздовж берега, вона на цей час вже затоплена. За нею починається житловий район. Стара частина міста, двоповерхові й триповерхові фінські будиночки, в тому числі, які належать до памʼятників архітектури», – каже Коваленко, посилаючись на свідчення місцевих жителів, які він отримує.

За його словами, згідно з розрахунками 40-50-річної давнини, при таких руйнаціях, вода почне спадати на 6 добу.

«Каховська ГЕС фактично знищена, мені навіть важко уявити, чи можливо з нею буде в мирний час щось зробити. Руйнації такого масштабу, що води вийде багато і затоплення будуть, особливо старої частини міста», – сказав Коваленко.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

Читайте також: За фактом підриву Каховської ГЕС відкрито справу про екоцид – ОГП

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.