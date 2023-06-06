Енергосистема працює стабільно – Міненерго про ситуацію через підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі України, загроз для стабільності електропостачання немає, а виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства енергетики.

«Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи. Також уночі ворог завдав масованого ракетного удару по всій території країни. Через падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, проводяться відновлювальні роботи. Крім того, ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Через обстріли є знеструмлені населені пункти на Донеччині, у прикордонній зоні Сумської області зафіксовано нові пошкодження електромереж, внаслідок чого загальна кількість знеструмлених абонентів там сягнула майже 11 тисяч споживачів», – прозвітували у відомстві.

Повідомляється, що через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.

За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

На скликаному засіданні РНБО, як повідомив президент Володимир Зеленський, погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до «жорсткої відповідальності».

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. У жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.