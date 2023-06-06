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Донбас

Каховська ГЕС підірвана: що буде з наступом ЗСУ та Півднем?

Вранці 6 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що в Дніпро пішли колосальні обсяги води.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відразу ж оголосив про евакуацію населення з районів, які, напевно, будуть підтоплені. До середини дня ДСНС повідомило про евакуацію майже півтори тисячі осіб.

За кілька годин президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через ситуацію, що склалася у зв'язку з підривом дамби. Під питанням опинилося постачання води Запорізької АЕС, а також постачання води до окупованого Криму.

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У ГУР Міноборони України заявили, що греблю підірвали росіяни, а Кремль звинуватив у теракті Київ. Водночас управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що підрив дамби ніяк не вплине на плани ЗСУ щодо наступу на позиції окупантів.

Території, які можуть бути затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС

Головні питання випуску:

Як знищення греблі Каховської ГЕС вплине на наступ ЗСУ та екологію півдня України?

Навіщо росіяни могли підірвати греблю – якщо рівень води все одно спаде?

​І як Кремль пояснює росіянам – навіщо це могли зробити ЗСУ?​

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