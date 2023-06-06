Каховська ГЕС підірвана: що буде з наступом ЗСУ та Півднем?

Вранці 6 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що в Дніпро пішли колосальні обсяги води.

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Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відразу ж оголосив про евакуацію населення з районів, які, напевно, будуть підтоплені. До середини дня ДСНС повідомило про евакуацію майже півтори тисячі осіб.

За кілька годин президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через ситуацію, що склалася у зв'язку з підривом дамби. Під питанням опинилося постачання води Запорізької АЕС, а також постачання води до окупованого Криму.

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У ГУР Міноборони України заявили, що греблю підірвали росіяни, а Кремль звинуватив у теракті Київ. Водночас управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що підрив дамби ніяк не вплине на плани ЗСУ щодо наступу на позиції окупантів.

Головні питання випуску:

Як знищення греблі Каховської ГЕС вплине на наступ ЗСУ та екологію півдня України?

Навіщо росіяни могли підірвати греблю – якщо рівень води все одно спаде?

​І як Кремль пояснює росіянам – навіщо це могли зробити ЗСУ?​