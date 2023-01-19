На Apple TV+ показують пропагандистську «Ополченочку» і не лише: що відбувається

Російський пропагандистський фільм «Ополченочка», який знімали в окупованому Луганську, розповідає про жіночий танковий батальйон, що захищає нібито рідний для них регіон від «українських фашистів», можна переглянути в деяких пострадянських країнах, а також у США та Аргентині на Apple TV+.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вже звернулися за поясненнями до стримінг-платформи, в компанії відбувається розслідування. Тим часом журналісти Радіо Донбас.Реалії знайшли ще кілька пропагандистських фільмів на платформі.

Як такі стрічки потрапляють на стримінги?

Та чи може Україна це зупинити?

Що відомо про фільм «Ополченочка»

В окупованому Луганську про фільм «Ополченочка» заговорили ще в листопаді 2016 року. Зйомки почалися за два роки. Автором ідеї та продюсером став Роман Разум. Це музикант із Луганська, який перебрався до Москви і там долучився до лав «творчих» кремлівських пропагандистів. З перших відомих епізодів – проєкт до першої річниці теракту у Беслані в 2005 році.

З початком вторгнення Росії на Донбас у 2014 році повернувся до Луганська та розгорнув бурхливу діяльність. Спочатку був музикальний ансамбль і гастролі з пропагандистськими піснями по «ЛНР», а потім взявся за фільм.

За сюжетом «Ополченочки», три жінки покинули домашні справи, пішли на війну, сформували «унікальний жіночий танковий екіпаж» та захищали Донбас від «українських фашистів».

У фільмі знялися актори колись Луганського обласного українського музично-драматичного театру, заслужені та народні артисти України, а тепер «Театру на Оборонній», який залишився в окупації: Віталій Лясніков, Олександр Редя, Наталія Стародубцева і Михайло Голубович. Також у стрічці саму себе зіграла Наталія Поклонська, тоді депутат Держдуми Росії та вже колишня окупаційна «прокурорка» Криму.

За два місяці до прем'єри у 2019-му виявилось, що Світлана Дрюк – прототип головної героїні – перейшла на українську сторону. Щоправда, після цього режисери заявляли, ніби Дрюк ніколи не була прототипом. Хоча у тизері фільму були використані реальні кадри саме зі Світланою та її «однополчанками».

Як «Ополченочка» могла потрапити на Apple TV+

З українських фільмів на Apple TV+ поки потрапили дві стрічки:

документальний фільм «UKE» , який розповідає про легендарних гравців НХЛ, що мають українське коріння;

, який розповідає про легендарних гравців НХЛ, що мають українське коріння; «Снайпер. Білий ворон» – про вчителя, який з початку 2014 року став добровольцем, а потім і снайпером, що захищає рідну землю «від наволочі».

«Ми безпосередньо не спілкуємося з окремими платформами – це робота дистриб'ютора. Я насправді й не знав, на яких американських платформах наш фільм вийде», – пояснює Радіо Донбас. Реалії продюсер «Снайпер. Білий ворон» Артем Денисов.

Продюсер «UKE» Володимир Мула зазначив нам, що перемовини з платформою вели нідерландські дистриб’ютори. Тобто українська сторона безпосередньо з представниками платформи не спілкується.

Продюсери кажуть, у Apple TV+ є регіональні представники, які переглядають контент і вже роблять висновки, чи буде він цікавий їхній аудиторії.

І зазвичай на будь-якій зі стримінгових платформ – Netflix, Amazon, Аpple TV+ тощо – серйозний відбір. Але цього разу щось пішло не так. Питання – що саме.

«Скоріше за все, «Ополченочка» була продана на стримінг-платформу не як окрема позиція, а через «пакетну угоду», коли вкупі платформа отримує по 100-200 фільмів. І тоді такий неякісний фільм – і за сюжетом, і за картинкою, не кажучи вже про те, що сама історія фейкова, йде «причепом». Тобто доповненням до більш значущих комерційних релізів», – припускає Роман Мартиненко, продюсер стрічки «Бурштинові копи», яку придбав для показу Netflix.

Керівниця департаменту контенту в MEGOGO Марія Панченко вважає, що пропагандистська стрічка могла потрапити на Аpple TV+ через помилку редактора.

«Не продивилися та не перевірили фільм належним чином. На жаль, іноді таке трапляється у разі купівлі великих пакетів. Не думаю, що тут була спланована диверсія чи злочинна ініціатива співробітника, хоча нас вже нічим не здивувати», – каже Панченко.

Хто обирає територію розповсюдження

На платформі Apple TV+ «Ополченочку» можуть подивитися передплатники сервісу в Росії, Білорусі, Туркменістані, Таджикистані, Молдові, Вірменії, Азербайджані, а також США та Аргентині. В Україні – фільм заблоковано для перегляду.

«Це пострадянські країни, де дуже багато дивляться російськомовного контенту. Як не дивно, в Аргентині також живуть любителі російських мелодрам. А в США – чимала аудиторія, яка розмовляє російською та українською, тому також буде дивитися такий контент», – каже Роман Мартиненко.

За словам продюсерів, територію поширення контенту так само обирають регіональні менеджери стримінгової платформи. Починають з країни, яка і створила фільм.

«На прикладі «Бурштинових копів» можу сказати, що платформа в першу чергу зацікавлена в місцевому глядачеві. Далі – дивляться статистику. Потім – аналізують, чи гарно фільм заходить, починають розширювати цю географію. Підключається Польща, Литва, Латвія. Чим більше глядачів дивитимуться цей фільм, тим більше буде поширюватися територія його показу», – каже Роман Мартиненко.

А як же політична складова?

«Ополченочку» кілька разів перероблювали вже після прем’єри. У 2019 році фільм навіть отримав дозвіл на прокат в Росії, але так і не потрапив в кінотеатри. Натомість, з’явився на Apple TV+.

На Apple TV+ зазначено, що фільм «Ополченочка» зняли в Україні – без суттєвого уточнення про окупований Луганськ.

І на цьому стримінг-ресурсі не тільки «Ополченочка» пропагує угруповання «ЛНР» та війну на Донбасі. В доступі ще є російський пропагандистський фільм «Донбасс.Окраина», який розповідає про події в Мар’їнці, яку «обстрілюють ЗСУ». Серед персонажів – чоловік, який воює на боці угруповання «ДНР», місцева жителька, у якої рідні також виступають проти України, дві киянки, «яких кинули українські військові, коли відступали» тощо.

«Донбасс. Окраина» також було опубліковано на цій стримінг-платформі у 2019 році і з обмеженим доступом в Україні, що, на думку експертів, підтверджує версію про «пакетну угоду».

А у 2021 році на Apple TV+ з’явилася ще одна російська пропагандистська стрічка – «Солнцепек». Події фільму відбуваються в травні 2014 року на окупованій території Луганської області. Головний герой намагається вивезти свою сім'ю із зони бойових дій.

Важливу роль в картині відіграють представники ПВК «Вагнер», яких у фільмі показують як героїв. Цю стрічку передплатники сервісу можуть подивитися навіть в Україні, до того ж просто зараз – вона досі доступна.



За словами українського продюсера Романа Мартиненка, до повномасштабного вторгнення в світовій кіноіндустрії до політичного контенту ставилися неуважно.

«Зараз політичні критерії впливають на вибір фільму. Впевнений, що до 2022 була важлива тільки комерційна складова», – каже Мартиненко.

Чи може стримінг-платформа видалити фільм

У контракті прописані всі вимоги, за яким фільм буде перебувати на платформі, серед них – і як довго. Але кінострічки можуть бути видалені і раніше, каже керівниця департаменту контенту в MEGOGO Марія Панченко. Наприклад, в лютому 2022 року вони видалили весь контент російського виробництва.

«Це можливо, якщо причина закриття контенту є вагомою. Наприклад, коли у фільмі порушуються етичні норми або законодавство країни, в якій він транслюється. На жаль, часто це не знімає зобов’язань зі стрімінг-платформи в повному обсязі оплатити цей контент. Звісно, це не стосується форс-мажорних обставин, як у випадку з російським контентом, який був закритий через повномасштабну війну», – розповідає Марія Панченко.

Що Україна може зробити зараз

Марія Панченко стверджує, що великі платформи з «сотнями тисяч годин контенту» можуть і не знати, що серед них є пропагандистські фільми чи серіали. У такій ситуації Україні допоможе пильність глядачів та робота дипломатів.

«Писати коментарі, дзвонити на гарячу лінію, звертатися до українських посадовців з проханням донести інформацію та офіційну позицію до платформ – тільки тиск громадськості та турбота про свою репутацію допоможе впровадити змінити. У цьому сила громадянського суспільства», – каже Марія Панченко.

Отримати коментар від Apple TV+ Радіо Донбас.Реалії не вдалося. Платформа не має своїх представників в Україні, на офіційному сайті компанії відсутні контакти піар-відділу, на звернення через форму для технічних питань нам також не відповіли.

А що Мінкульт

В МКІП Радіо Донбас.Реалії пояснили, що в цій ситуації вже розбираються – одразу після оприлюдненої інформації про «Ополченочку» на Apple TV+ звернулися до сервісу за поясненнями. Наразі відповіді від Apple TV+ українська сторона ще не отримала: представники компанії лише запевнили, що поки триває розслідування.

Але у Мінкульту є вже успішні приклади, коли стримінгові платформи враховували подібні звернення. У листопаді 2022 року в анонсі нових героїв серіалу «Вікінги: Вальхалла» від Netflix київського князя Ярослава Мудрого назвали «правителем Північної Росії». Проте після звернення МКІП до регіонального директора Netflix Алекса Лонга помилку було виправлено.

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