С выпускного на фронт: с 18 лет каждый в оккупации может попасть под мобилизацию

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей собирают списки школьников для постановки на воинский учет, об этом сообщает «Центр национального сопротивления». Собственно, походы молодежи в военкомат здесь – не новость: оккупанты ставят на воинский учет детей с 16-ти лет, а под мобилизацию можно попасть уже с 18-ти – если нет брони от университета. И даже она появилась не с начала масштабного вторжения, а только через несколько месяцев: некоторые студенты успели попасть на фронт.

Сейчас в зоне риска оказались старшеклассники 2005-2006 годов рождения, которым в 2023 году исполнится 18 лет. Поэтому все, кто следит за событиями в Донецке и Луганске, предостерегают: детей оттуда надо вывозить. «Россияне хотят, чтобы каждая семья на оккупированной территории имела своих близких, которые воевали против Украины и погибли. Чтобы политика примирения и прощения не смогла сработать на оккупированных территориях», – говорит дончанин, который сейчас воюет в ВСУ.

«Оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. В первую очередь, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году», – заявляет «Центр национального сопротивления». Несмотря на то, что официально оккупационные власти нигде не публиковали подобных приказов, жители оккупированных территорий считают, что дети окажутся в зоне риска.

Марина (имя изменено в целях безопасности) работает учителем в одной из школ Донецка. Сейчас женщина задумывается над тем, как вывезти сына одиннадцатиклассника на безопасную территорию.

«С января по март всегда проходит сверка данных юношей для военкоматов, собирают списки начиная с 16 лет», – говорит Марина. По словам учительницы, участившиеся уроки патриотического воспитания и продолжающаяся мобилизация наталкивает на мысли о том, что ребенка нужно вывозить. «Может я и паникую, но ищу способы вывезти сына, ему в конце весны как раз исполнится 18 лет, и я не хочу, чтобы его забрали на войну», – говорит Марина.

Радио Донбасс.Реалии поинтересовалось в телеграмм-канале мобилизации группировки «ДНР», для чего собираются такие списки: для первоначального воинского учета – или все же для мобилизации?

«Сначала поставят на учет, а потом мобилизуют после выпускного», — ответили пользователи. Также среди ответов прозвучало: «Лучше увозите своих детей, пока не поздно».

Мобилизация вчерашних школьников может происходить из-за нехватки ресурсов российской армии, считает блогер, бывший дончанин Денис Казанский.

«Россия объявила Донбасс своей территорией, а в России не хватает людей для армии, поэтому там увеличили срок призыва с 27 до 30 лет. Перед этим обещали подвинуть возраст призыва с 18 лет до 21 года, однако этого не сделали, и сейчас в армию гребут практически всех. Из-за того, что Россия считает оккупированные территории своими, будет задействовать в военных действиях и срочников с захваченных территорий. Фактически это означает, что жителей оккупированных территорий будут призывать в российскую армию и подставлять под снаряды, если война будет продолжаться», – говорит Казанский.

Кроме того, что такой призыв незаконен, молодым людям с захваченных Россией территорий угрожает не только принудительная мобилизация – но и дедовщина, считает Казанский.

«В России даже в мирное время служить в армии было тяжелым испытанием, там калечили и избивали людей, а в нынешних условиях это грозит просто убийством людей. Их бросят на передовую без подготовки и снаряжения. Пока Россию не выгонят с этих территорий, она будет всячески издеваться над людьми и рассматривать молодых мужчин в качестве пушечного мяса», – говорит блогер.

Россия заинтересована, чтобы дончане и луганчане воевали против Украины – воин ВСУ

Школьников могут мобилизовать после выпускного не только из-за нехватки военнослужащих, а и в идеологических целях, чтобы посеять большую вражду между жителями временно-оккупированных территорий и свободных, считает военнослужащий ВСУ и общественный активист Виталий Овчаренко.

Виталий – один из инициаторов кампании по спасению таких принудительно мобилизованных: вместе с украинскими спецслужбами он организовывал безопасную сдачу в плен для тех, кто не желает воевать против Украины:

«Они это делают для того, чтобы каждая семья на оккупированной территории имела своих близких, которые воевали против Украины и погибли. Чтобы при освобождении территорий люди ненавидели украинскую армию, из-за которой, по их мнению, погибли их родственники. Это делается с целью того, чтобы политика примирения и прощения не смогла сработать на оккупированных территориях», – говорит Овчаренко.

О том, как Россия считает мобилизованных с оккупированных территорий «одноразовыми людьми»:

Кроме того, списками школьников Россия демонстрирует свой полный контроль над всем мужским населением оккупированных территорий. Это говорит о том, что Россия планирует мобилизовать еще большее количество мужчин – насмотря на то, что весь 2022 год мужчины в Луганске и Донецке и так провели, прячась от патрулей. А многие – погибли. В лучшем случае – попали в такие лагеря военнопленных:

Мобилизация на оккупированных территориях действительно возобновилась. В оккупированном Алчевске вновь начали забирать мужчин, чтобы восполнить потери оккупационной армии, сообщают в Луганской областной военной администрации.

В пабликах, посвященных мобилизации на оккупированных территориях, люди обсуждают, что подконтрольные России военкоматы стали снимать бронь с многих профессий и снова вручать повестки.

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