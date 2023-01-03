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Путін доручив показати у кінотеатрах Росії фільми про війну проти України

Ватажок так званої «приватної військової компанії Вагнера» Євген Пригожин на похороні найманців, загиблих на війні проти України, грудень 2022 року

Президент Росії Володимир Путін доручив міністерству культури забезпечити показ у російських кінотеатрах документального кіно, присвяченого так званій «спеціальній військовій операції» та «боротьбі з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології».

Також відомство має організувати фестиваль патріотичного документального кіно. Пропозиції про це міністр культури Ольга Любімова має підготувати до 1 лютого 2023 року.

У дорученнях уряду, сформованих за підсумками листопадової зустрічі Путіна з солдатськими матерями, також йдеться, що міністерство оборони має сприяти російським документалістам у підготовці кінематографічного матеріалу про учасників «спецоперації», які «виявили відвагу, мужність і героїзм».

Крім того, міністерства культури та освіти мають до 1 квітня 2023 року створити «громадські простори, арт-обʼєкти та шкільні музеї» про учасників «спецоперації» та провести у російських школах уроки з цієї теми.

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