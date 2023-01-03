Путін доручив показати у кінотеатрах Росії фільми про війну проти України

Президент Росії Володимир Путін доручив міністерству культури забезпечити показ у російських кінотеатрах документального кіно, присвяченого так званій «спеціальній військовій операції» та «боротьбі з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології».

Також відомство має організувати фестиваль патріотичного документального кіно. Пропозиції про це міністр культури Ольга Любімова має підготувати до 1 лютого 2023 року.

У дорученнях уряду, сформованих за підсумками листопадової зустрічі Путіна з солдатськими матерями, також йдеться, що міністерство оборони має сприяти російським документалістам у підготовці кінематографічного матеріалу про учасників «спецоперації», які «виявили відвагу, мужність і героїзм».

Крім того, міністерства культури та освіти мають до 1 квітня 2023 року створити «громадські простори, арт-обʼєкти та шкільні музеї» про учасників «спецоперації» та провести у російських школах уроки з цієї теми.