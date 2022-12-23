Путін назвав війну «війною» і сказав, що хоче її швидше закінчити. Як саме?

Путін реформує військо і готує Росію до затяжної війни?. | Свобода Live

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні. І оголосив реформу армії.

Речник Кремля Пєсков пізніше пояснив, що Путін під «завершенням війни» має на увазі швидке досягнення цілей «СВО» в Україні.

«Жодних попередніх контактів щодо цього (переговорів — ред.) немає. Зрозуміло, будь-який конфлікт завершується за столом переговорів. Йдеться насамперед про якнайшвидше завершення СВО (так званої спеціальної військової операції – ред.) шляхом досягнення тих цілей, які РФ перед собою ставить»

Низка аналітиків вважають, що Путіну не потрібні жодні переговори, бо його край потрібно для збереження свого режиму здобути перемогу у війні проти України.

Натомість, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія прагне переговорів з Україною, щоб виграти час для підготовки до нового наступу на Україну.

Що ж насправді?

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