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Війна

Путін назвав війну «війною» і сказав, що хоче її швидше закінчити. Як саме?

Що має на увазі Путін, коли каже про «завершення війни»?
  • Путін реформує військо і готує Росію до затяжної війни?. | Свобода Live

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні. І оголосив реформу армії.

Речник Кремля Пєсков пізніше пояснив, що Путін під «завершенням війни» має на увазі швидке досягнення цілей «СВО» в Україні.

«Жодних попередніх контактів щодо цього (переговорів — ред.) немає. Зрозуміло, будь-який конфлікт завершується за столом переговорів. Йдеться насамперед про якнайшвидше завершення СВО (так званої спеціальної військової операції ред.) шляхом досягнення тих цілей, які РФ перед собою ставить»

Низка аналітиків вважають, що Путіну не потрібні жодні переговори, бо його край потрібно для збереження свого режиму здобути перемогу у війні проти України.

Натомість, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія прагне переговорів з Україною, щоб виграти час для підготовки до нового наступу на Україну.

Що ж насправді?

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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