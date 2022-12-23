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Ткаченко: Маріупольського драмтеатру «більше не існує»

Драмтеатр у Маріуполі після бомбового удару армії Росії, що був здійснений 16 березня 2022 року, в укритті там перебували сотні цивільних, зокрема діти. Маріуполь, 10 квітня 2022 року

Окупаційна влада повністю знищила Маріупольський драматичний театр, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Маріупольського драмтеатру більше не існує. Окупанти знищують сліди своїх злочинів, і їм абсолютно все одно, чи це культурна пам’ятка чи просто надбання іншої культури. Драмтеатр в Маріуполі, як і саме місто, став символом цієї війни. Війни проти української культури, яку росіяни ведуть багато століть. Притягнення до відповідальності злочинців має бути неминучим», – написав Ткаченко у телеграмі 23 грудня і опублікував відео робіт зі знесення.

Раніше радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі окупаційні сили зносять будівлю драматичного театру.

16 березня російський літак скинув авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру, попри те, що там на землі було написано російською мовою «ДЕТИ». Тоді у приміщенні театру, яке використовувалось як бомбосховище, ховалася понад тисяча людей. Скільки загинуло людей від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих. Називають кількість убитих і вдвічі більшу.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».

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