Окупаційна влада повністю знищила Маріупольський драматичний театр, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Маріупольського драмтеатру більше не існує. Окупанти знищують сліди своїх злочинів, і їм абсолютно все одно, чи це культурна пам’ятка чи просто надбання іншої культури. Драмтеатр в Маріуполі, як і саме місто, став символом цієї війни. Війни проти української культури, яку росіяни ведуть багато століть. Притягнення до відповідальності злочинців має бути неминучим», – написав Ткаченко у телеграмі 23 грудня і опублікував відео робіт зі знесення.

Раніше радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі окупаційні сили зносять будівлю драматичного театру.

16 березня російський літак скинув авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру, попри те, що там на землі було написано російською мовою «ДЕТИ». Тоді у приміщенні театру, яке використовувалось як бомбосховище, ховалася понад тисяча людей. Скільки загинуло людей від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих. Називають кількість убитих і вдвічі більшу.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».