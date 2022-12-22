«Фонд борьбы с коррупцией» российского оппозиционера Алексея Навального выпустил очередное расследование о роскошной жизни российских чиновников, которая никак не обоснована их доходами. На этот раз речь шла о заместителе министра обороны России Тимуре Иванове и его жене Светлане. При чем здесь Мариуполь? Рассказываем.
Адский март для мариупольцев и luxury отдых супруги Тимура Иванова Светланы – так начинается материал расследователей: контрасты смерти и роскоши. Авторы делают ремарку: все бы ничего, если бы люди Мариуполя не погибали от российских ракет, направленных туда под руководством Тимура Иванова.
Среди прочих обязанностей Иванова российские журналисты называют контроль строительства военных городков, кадетских училищ, больниц, детских садиков, военных аэродромов, космодромов и других сооружений для армии России. Среди них главный храм Министерства обороны России.
Занимается этим «Военно-строительная компания» при Минобороны России. Теперь же она занимается и строительством в Мариуполе, который практически полностью разрушен во время осады.
А вот и эти дома
Радио Донбасс.Реалии уже писало о «Военно-строительной компании» (ВСК), которая находится в подчинении Министерства обороны России и строит объекты по его заказу.
Сейчас в структруе заявляют о том, что уже возвели 12 пятиэтажек в Мариуполе. О них снимают много обзоров российские блогеры и журналисты.
Из сайта компании понятно, что она ведет несколько строек на оккупированной части Донбасса: это еще и Луганск, восстановление монумента на Савур-Могиле и прокладка водопровода от Ханженковского водохранилища на оккупированную часть Донецкой области. Но именно мариупольское строительство ярко освещается в российских СМИ и, очевидно, является показательным объектом.
Но даже на этих пропагандистских видео российские журналисты не могут спрятать то, что новенькие дома окружены руинами. Кто составит основное количество жильцов нового комплекса, не упоминается. Так как в Мариуполе разрушены большинство зданий, кто бы ни стал счастливыми обладателями квартир, современного детсада и школы, их будет окружать руина.
«ФБК» установил, что это строительство обогащает семью замминистра обороны РФ
В материале «Фонда борьбы с коррупцией», основном на письмах из электронной почты Светланы Ивановой, указаны цифры растрат семьи за предыдущие годы.
На протяжении шести лет семья замминистра минобороны России тратила на квартиры, яхты, бриллианты, люксовые часы, антиквариат и отдых в Сан-Тропе 1300 000 евро в год, подсчитали рассладователи. При официальном доходе супругов не более 250 тысяч рублей в год. По словам авторов материала, жизнь не по средствам возможна именно благодаря строительству. Теперь это оккупированный Мариуполь.
На жилых комплексах Мариуполя, по словам расследователей «ФБК», Иванов с партнерами уже заработали более 17 миллиардов рублей.
В октябре 2022 года Тимур Иванов попал под европейские санкции, а Светлана – нет, поскольку в июне этого же года они официально развелись. «Фонда борьбы с коррупцией» полагает, что связан развод с желанием вывести из-под санкций семейное имущество и деньги.
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Масштабна війна Росії проти України
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