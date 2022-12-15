«Місто просто замерзає». Як зимує зруйнований і окупований російською армією Маріуполь?

Як живе Маріуполь під час холодів? Який відсоток жителів міста мають доступ до теплопостачання? Як переживають зиму ті, у кого немає вцілілого житла, з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Опалювального сезону у Маріуполі немає, жителі міста замерзають, заявив 10 грудня мер міста Вадим Бойченко в ефірі телеканалу «FREEДОМ». Він зазначив, що російські окупаційні сили «провалили підготовку до опалювального сезону». Як результат, «маріупольці не мають опалення у будинках та мерзнуть».

в ефірі телеканалу «FREEДОМ». Він зазначив, що російські окупаційні сили «провалили підготовку до опалювального сезону». Як результат, «маріупольці не мають опалення у будинках та мерзнуть». Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 7 грудня у своєму телеграм-каналі написав, що в домівках маріупольців продовжує замерзати вода. Люди почали облаштовувати саморобні буржуйки прямо у квартирах. Крім того, через значні пошкодження водоводу під землею, у більшості районів міста почало зникати водопостачання. «Почалося замерзання та порив труб», зазначив радник мера. Також, за його інформацією, кількість замикань в електромережах, пожеж і виходу з ладу трансформаторів та обладнання зростає в «геометричній прогресії».

7 грудня у своєму телеграм-каналі написав, що в домівках маріупольців продовжує замерзати вода. Люди почали облаштовувати саморобні буржуйки прямо у квартирах. Крім того, через значні пошкодження водоводу під землею, у більшості районів міста почало зникати водопостачання. «Почалося замерзання та порив труб», зазначив радник мера. Також, за його інформацією, кількість замикань в електромережах, пожеж і виходу з ладу трансформаторів та обладнання зростає в «геометричній прогресії». Маріупольське видання 0629.com.ua опублікувало 8 грудня матеріал, в якому сказано, що так зване маневрене житло (житловий фонд, сформований інвестором-забудовником за власні кошти та призначений для тимчасового проживання громадян – ред.), яке російські окупаційні сили обіцяли дати маріупольцям до холодів, не готове. Гуртожитки в приміщенні Гіпромезу та на вул. Казанцева тільки обіцяють здати ближче до нового року. В гуртожитку на пр. Будівельників біля ринку «Застава» теж тривають будівельні роботи, проте людей заселяють туди прямо зараз, бо немає іншого вибору, пишуть журналісти.

Ватажок незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін на початку грудня розкритикував адміністрацію окупованого міста за повільну роздачу обігрівачів. За його даними, з 12 тис. видано лише 150. А наприкінці листопада він звітував, що в місті подано тепло в 475 будинків, «до кінця року мають забезпечити підключення 1000 об'єктів, але є проблема зі старістю мереж у місті в цілому».

«Без даху над головою»

Директор маріупольської громадської організації «Архі-Місто» Андрій Марусов у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що в Маріуполі зараз багато людей опинилися взагалі без даху над головою.

Багато людей, невідомо скільки, може тисячі, просто втратили дах над головою

«В місті достатньо багато безхатченків. Що мається на увазі? Щонайменше половина багатоквартирних будинків була зруйнована. Люди, які не змогли виїхати, намагалися там жити. Що там відбувається місяць-два? Росіяни масово почали зносити багатоквартирні будинки будь-якого статку. Це означає, що багато людей, невідомо скільки, може тисячі, просто втратили дах над головою. У них хоч якийсь був дах. Крім того, багато будинків, які не зносяться, але пошкоджені, не мають даху або вибиті вікна», – повідомив Марусов.



Він зазначив, що будинки, які не зносять, окупанти не ремонтують попри обіцянки.



«Десь з початку осені російські окупанти почали кампанію зі встановлення вікон, тепло, газ і таке інше. Але насправді вже грудень і те, що ми дивимося по соцмережах, по відгуках, я знаю по власному будинку, нічого не робиться – немає того самого даху. Його ніхто не створює та виходить, що коли йде дощ, то він заливає весь під'їзд, якщо говорити про мій будинок та інші, які в такому ж стані», – стверджує він.

Електрику та водопостачання російські окупаційні сили також не відновили, тому «місто просто замерзає», каже директор громадської організації.

Бачимо, що майже щодня в соцмережах з'являються або плакати, або написи з Маріуполя: «Ми замерзаємо, дайте тепло»

«Ми бачимо, що майже щодня в соцмережах з'являються або плакати, або написи з Маріуполя: «Ми замерзаємо, дайте тепло». І тут ключова проблема в тому, що росіяни зруйнували місто до такого ступеня, що для того, щоб запустити тепло, водопостачання й електрику потрібно робити дуже багато», – підкреслює Марусов.

«Йдеться про якісь магістральні лінії, про трансформатори від чого зараз страждає вся Україна. Від цього постраждав, мабуть, найпершим, Маріуполь, оскільки вони за декілька днів розбомбили всі трансформатори, підстанції», – зазначив маріуполець.

Марусов також розповів, що деякі містяни змогли переїхати на зиму до вцілілих приватних будинків, де є пічки. Російські окупаційні сили, своєю чергою, обіцяли встановити так звані мобільні котельні, але й цього поки не зробили.



«З того, що відомо, або їх недостатньо, або їх тільки привезли та не налаштували. Наразі це виглядає так, що щось хотіли, але не здійснили. З іншого боку, декілька гуртожитків дійсно почали робити, ремонтувати. І третє – так звані «курники». Це багатоквартирні будинки, які російські окупанти зводять нашвидкуруч», – пояснив Марусов.

Коли будується на пустому місці, то це означає, що каналізація, водопостачання не підведені та деякі з цих будинків стоять порожніми

«А «курники» чому? Тому, що це такі блоки, дешеве житло, яке вони будують в Росії, такий підхід і в Маріуполі. Все будується на швидкоруч, якось незрозуміло. Зокрема коли будується на пустому місці, то це означає, що каналізація, водопостачання не підведені та деякі з цих будинків стоять порожніми», – повідомив чоловік.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Шириться епідемія, лікарні переповнені»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів «Новинам Приазовʼя», що доступ до теплопостачання у місті мають близько 20% жителів.

Немає іншого шляху для обігріву окрім централізованого теплопостачання

«Ситуація погіршується, його (теплопостачання – ред.) відновити в короткі терміни неможливо. Люди замерзають просто по квартирах. Замерзає навіть вода в середині квартир, тому що немає іншого шляху для обігріву окрім централізованого теплопостачання у кого воно є або електрообігрівачів, знову ж таки в кого вони є та працюють. Тому, що не вистачає потужності, вимикається електромережа. Падає напруга до 110 вольтів, це значить, що не працює обігрівач, горить проводка, обладнання. Плюс вологість і дощі. Це те, що не сприяє нормальній роботі електрообладнання по місту», – пояснив радник.

Рівень захворюваності у місті «шалений», каже політик.

Якщо на початку листопада рівень смертності на тиждень був десь 150 осіб, то минулого тижня перетнув межу у 250 осіб на тиждень. Це у 7-7,5 раза вище, ніж було до початку цієї фази війни

«По Маріуполю шириться епідемія грипу. Лікарні переповнені, «швидка» навіть не виїжджає на високу температуру. Нема куди госпіталізувати людей на лікування. Окрім самого зростання захворюваності також зріс і рівень смертності. Якщо на початку листопада рівень смертності на тиждень був десь 150 осіб, то минулого тижня перетнув межу у 250 осіб на тиждень. Це у 7-7,5 рази вища, ніж було до початку цієї фази війни. Тобто наслідки є однозначно», – зауважив Андрющенко.



Він зазначив, що у лютому цього року теплопостачання у Маріуполі ще було. Через обстріли російської армії воно зникло на початку березня.

«В лютому, коли йшла навала та почались обстріли, пошкоджено газогін. Там проблеми першочергові з теплопостачанням безпосередньо пов’язані, з тим, що в районі Вугледару було пошкоджено російською армією газогін, який постачає газ до Маріуполя, на якому працюють котельні. Потім вже були паралельно шалені обстріли. Просто пошкодження котелень вже безпосередньо в місті. Тобто наслідки бойових дій», – повідомив політик.



Радник мера Маріуполя додав, що виїхати з міста зараз можна лише через Росію.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.

Напередодні Різдва та Нового року маріупольці згадують яким було місто до вторгнення Росії. Яким був Маріупольський драматичний театр і площа перед ним...