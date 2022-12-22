Журналісти AP від березня виявили понад 10 тисяч нових могил у Маріуполі

Журналісти агентства Associated Press виявили в Маріуполі щонайменше 10,3 тисячі могил, що з’явилися в місті після повномасштабного російського вторгнення в Україну. У кожній із них може бути кілька тіл.

У своєму розслідуванні журналісти використовували супутникові знімки, сотні відео з безпілотників і з землі, а також інтерв’ю з 30 маріупольцями, 13 із яких залишаються в місті. Три судових археологи з досвідом вивчення масових поховань для розслідування воєнних злочинів підтвердили, що аналіз адекватний реальності за нинішніх умов.

Найбільше – близько 8,5 тисяч – нових могил з’явилося на Старокримському цвинтарі на околиці Маріуполя, причому під кожним курганом може бути безліч тіл, зазначають журналісти. На цвинтарях у довколишніх селах Мангуш і Виноградне з початку березня також з’явилися масові поховання.

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Могили видно як земляні насипи, іноді з дерев’яними хрестами, на яких є імена й дати. Але найчастіше біля могил виявляли маленькі таблички з написаними від руки цифрами. Біля деяких насипів їх було кілька, що може вказувати на кількість похованих у них тіл.

Крім того, у Маріуполі є три траншейні поховання, у тому числі одне, створене самими українцями на початку облоги міста. Також журналісти мають відео, на яких російські військові використовують важку техніку для копання довгих траншей, які потім були засипані.

На основі розмов із маріупольцями журналісти заявляють, що тисячі тіл навіть не потрапили на цвинтарі. Кожен із 30 респондентів знає когось, хто загинув під час російської облоги Маріуполя.

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Лідія Єрашова бачила, як її п’ятирічний син Артем і семирічна племінниця Ангеліна загинули під обстрілом у березні. Родичі поховали їх у саморобній могилі у дворі й втекли з Маріуполя. Коли вони повернулися у липні, щоб перепоховати дітей, вони дізналися, що їхні тіла вже викопали та відвезли на склад. Після впізнання родичі поховали їх на Старокримському цвинтарі. Наразі Єрашова перебуває в Канаді.

Наприкінці травня, коли Маріуполь захопили російські військові, українська влада міста заявила, що за час облоги загинули щонайменше 25 тисяч людей. Респонденти Associated Press, посилаючись на працівників, які документують збір тіл з вулиць для російської влади, кажуть, що кількість загиблих як мінімум втричі більша.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».