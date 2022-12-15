В окупованому Маріуполі «шалений» рівень захворюваності та смертності – радник мера міста

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті з наступом холодів зростає рівень захворюваності та смертності. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Рівень захворюваності шалений. По Маріуполю шириться епідемія грипу. Лікарні переповнені, швидка навіть не виїжджає на високу температуру, тому що немає куди госпіталізувати людей на лікування», – зазначив він.

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Андрющенко додав, що, окрім рівня захворюваності, в місті росте й рівень смертності.

«Якщо на початку листопада рівень смертності на тиждень був десь 150 осіб, то на сьогодні – от минулого тижня перетнуло вже межу у 250 осіб на тиждень. В порівнянні з довоєнним періодом, наприклад, це в 7-7,5 раза вище, ніж було до початку цієї фази війни», – додав радник мера.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією українського міста, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

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Маріуполь був окупований російськими військами у травні цього року. Захоплення приазовського міста супроводжувалося потужними бомбардуваннями цивільної інфраструктури і житлових будинків. Президент України Володимир Зеленський говорив, що в місті зруйновано 95% усіх будівель.