Росія не платить половину обіцяного – таджицькі будівельники в Маріуполі

Надіслані російськими будівельними компаніями на відновлення окупованого Росією Маріуполя мігранти з Таджикистану заявили, що роботодавці їх обдурили. Як повідомляє таджицька служба Радіо Свобода (Радіо Озоді), цим людям виплачують лише половину обіцяної зарплати.

Кілька російських будівельних компаній раніше запропонували мігрантам із Таджикистану заробити в Маріуполі. Відправлення будівельників до Маріуполя здійснюють і таджицькі будівельні фірми. За даними Радіо Озоді, деякі таджицькі мігранти працюють там уже півроку, інші прибули понад місяць тому. Їм пообіцяли платити від 130 до 250 тисяч рублів (тобто від 76 до 147 тисяч гривень) на місяць, а також забезпечити житлом та триразовим харчуванням.

Насправді, за словами мігрантів, за роботу в Маріуполі вони одержують по 60–70 тисяч рублів (тобто до 40 тисяч гривень).

20-річний мігрант Суннатулло працює в Маріуполі більше місяця. «Нам обіцяли зарплату 120 тисяч рублів і сказали, що першу частину ми можемо отримати 15-го числа кожного місяця. За пів місяця мені заплатили 45 тисяч рублів. Обіцяли тимчасове житло і триразове харчування. Житло – гірше нікуди, харчування огидне. Багато хто скаржиться. , що роботодавці виплачують заробітну плату не в повному обсязі та із запізненням», – розповів він. Суннатулло повідомив, що має намір виїхати із Маріуполя.

Інший таджицький мігрант, Ісо, стверджує, що за пʼять місяців роботи в Маріуполі зарплату жодного разу не видали вчасно.

У посольстві Таджикистану в Росії раніше заявили Радіо Озоді, що офіційного повідомлення від російської влади про відправлення таджикистанців на відновлення Маріуполя вони не отримували. До цього дипломатичне представництво попросило громадян Таджикистану утриматися від поїздок до небезпечних регіонів України.

Маріуполь був окупований російськими військами у травні цього року. Захоплення приазовського міста супроводжувалося потужними бомбардуваннями цивільної інфраструктури і житлових будинків. Президент України Володимир Зеленський говорив, що в місті зруйновано 95% усіх будівель.