У Повітряних силах ЗСУ оцінили загрозу нового «широкого» наступу військ Росії

Війська РФ завдають потужних ракетних ударів для того, аби схилити Україну до мирних переговорів на власних умовах. Однак, попри тяжкі бої на Донбасі, про новий широкий наступ російських військ наразі не йдеться, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Перша причина (ракетних атак – ред.) – вони хочуть нас перемогти. Зрозуміло, що хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів», – зазначив Ігнат.

Він також наголосив що, єдині наступальні дії армії РФ наразі ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

«Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася. Зараз лінія бойових зіткнень – все-таки річка Дніпро. Про те, що наступальні дії ведуться противником і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямку – це зрозуміло. Чи може бути більш широкий наступ – покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само як і деякі озброєння з території Білорусі», – пояснив Ігнат.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з «іншою» – «з тією, що справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони – окупанти». Але, за словами Зеленського, окрім ультиматумів, він «нічого не чув від нинішнього президента РФ».

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».