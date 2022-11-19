Зеленський пояснив, для чого Кремль прагне «короткого перемир’я»

Росія шукає можливості домогтися «короткого перемир’я» задля того, аби відновити сили, тому таким шляхом війна не завершиться, зазначив президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

«Саме по собі припинення війни не гарантує миру. Росія зараз прагне до короткого перемир’я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію», – заявив Зеленський.

Глава держави відкинув будь-які думки про поступки українською територією або суверенітетом в обмін на «мир».

«Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній тривалий та відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії», – підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з «іншою» – «з тією, що справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони – окупанти». Але, за словами Зеленського, окрім ультиматумів, він «нічого не чув від нинішнього президента РФ».

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».