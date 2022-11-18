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Політика

Детально про наслідки ударів по енергооб’єктах, «примус до переговорів» і «передислокацію армії РФ»

Внаслідок ракетних обстрілів 17 листопада без світла залишилися понад 10 мільйонів українців, заявив президент України Володимир Зеленський.

Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Як важка українська артилерія допомагає піхоті ЗСУ наступати на ділянці Сватове – Кремінна: дивіться у репортажі.

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