Детально про наслідки ударів по енергооб’єктах, «примус до переговорів» і «передислокацію армії РФ»

Внаслідок ракетних обстрілів 17 листопада без світла залишилися понад 10 мільйонів українців, заявив президент України Володимир Зеленський.

Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Британська розвідка повідомила, що російська армія спробує передислокувати сили, відведені з Херсонщини, для підсилення на Бахмутському напрямку. За цими ж даними, зафіксовані нові траншеї російських військ біля кордону з Кримом та між Донецькою та Луганською областями.

Як важка українська артилерія допомагає піхоті ЗСУ наступати на ділянці Сватове – Кремінна: дивіться у репортажі.

Литовці купили Україні морський дрон за 250 000 доларів: Андрюс Тапінас розказує деталі.

До складу національного олімпійського комітету включили Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, які працювали у нині забороненій ОПЗЖ.

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