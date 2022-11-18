Зеленський обговорив невідкладну допомогу Україні до кінця року з віцепрезидентом Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський обговорив фінансову підтримку України з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом під час його візиту до Києва.

За словами Зеленського, йшлося про невідкладну фінансову допомогу Україні до кінця цього року, а також про плани на 2023 рік.

«Окремо поговорили про План швидкого відновлення житла й об’єктів соціальної інфраструктури (Fast Recovery Plan) і залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України. Зокрема, шляхом відпрацювання механізму використання заморожених російських активів на території ЄС», – повідомив президент.

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Домбровскіс, зі свого боку, заявив, що під час зустрічі «висловив солідарність ЄС із Україною в ході жорстокої війни, яку продовжує Росія, вбиваючи українських громадян і руйнуючи інфраструктуру».

«Також обговорили пакет невідкладної фінансової підтримки ЄС задля подальшої економічної інтеграції України і вступу до ЄС», – додав він.

Домбровскіс також мав зустріч із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс вранці 18 листопада повідомив, що прибув із візитом до Києва, щоб обговорити з українською владою підтримку ЄС.