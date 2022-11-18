Сума заморожених у Євросоюзі активів Росії становить 68 мільярдів євро – Politico

Європейський союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, повідомляє видання Politico з посиланням на внутрішній документ ЄС.

За даними видання, більшість активів знаходиться в Бельгії. За попередніми підрахунками, у країні заморозили близько 50 мільярдів євро.

«Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярда євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією (а також Бельгією – ред.) на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів», — пише Politico.

Також Євросоюз міг заморозити до 33,8 мільярда євро національних резервів Росії. «Зараз ця цифра перебуває на стадії оцінки, тому не підлягає цитуванню», — наголошується в документі.

У червні італійська влада звітувала, що з моменту запровадження санкцій щодо Росії через війну в Україні заморозили майно росіян загалом на 1,7 мільярда євро.

У жовтні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою ЄС є «не лише заморожування, а й конфіскація активів».

На початку цього тижня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо необхідності виплати репарацій Україні. У Кремлі таке рішення назвали «формалізацією пограбування з використанням майданчика ООН».