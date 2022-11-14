Зеленський відреагував на резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій, які Росія має виплатити Україні

Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне в Україні, є тепер частиною міжнародно-правової реальності, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити й ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів… Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали», – сказав він.

На засіданні 14 листопада Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.

У документі наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями».

У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкової сили, але мають політичну вагу.

18 жовтня міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для України.

27 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні.