«Формалізація пограбування»: у Путіна відреагували на резолюцію ООН щодо репарацій

Росія виступає категорично проти резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо необхідності виплати репарацій Україні, заявив 15 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков.

«Звісно, організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були незаконно заблоковані. Власне, це формалізація цього пограбування з використанням майданчика ООН», – сказав речник Володимира Путіна.

Пєсков зазначив, що рішення Генеральної асамблеї не є юридично зобовʼязуючим.

Раніше 15 листопада в Міністерстві юстиції України заявили, що резолюція ООН щодо репарацій зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм.

На засіданні 14 листопада Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.

У документі наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями». У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкової сили, але мають політичну вагу.

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18 жовтня міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для України.

У жовтні в ЄС повідомили про замороження російських активів загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів). Британський уряд 10 листопада заявив, що заморозив активи російських олігархів та інших фізичних і юридичних осіб на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярдів доларів), які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.