Британія заморозила російські активи на 20,5 мільярдів доларів

Британський уряд заявив 10 листопада, що заморозив активи російських олігархів та інших фізичних і юридичних осіб на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярдів доларів), які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Заморожені російські активи були на 6 мільярдів фунтів (6,8 мільярда доларів) більшими, ніж сума, зазначена в усіх інших британських режимах санкцій.

«Ми запровадили найсуворіші санкції проти Росії, і це руйнує її військову машину, – цитує агентство Reuters Ендрю Ґріффіта, молодшого міністра фінансів. – Наше послання чітке: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні».

Британія наразі запровадила санкції проти понад 1200 осіб і понад 120 організацій у Росії, включно з відомими бізнесменами й політиками і компаніями.