Британія внесе 5 млн фунтів до Фонду енергетичної підтримки України – Міненергетики

Велика Британія стане донором Фонду енергетичної підтримки України. Відповідну угоду між британським урядом та Секретаріатом енергетичного співтовариства підписали 14 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Документ передбачає початковий внесок до фонду у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів із загальної суми передбачених урядом Великої Британії 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти будуть використані для закупівлі аварійного енергетичного обладнання для ремонту критичної української енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками», – йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що «Британія допомагає енергетичному сектору України з початку російського вторгнення».

«Сьогодні вона (Британія – ред.) робить значний внесок у Фонд енергетичної підтримки. Це дасть змогу закупити необхідне обладнання для наших енергетичних компаній, яке складно отримати в рамках гуманітарної допомоги», – сказав Галущенко.

Директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський запевнив, що Фонд енергетичної підтримки України є «прозорим та ефективним механізмом для міжнародних донорів».

Фонд енергетичної підтримки України було створено за підтримки єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Першим донором фонду став уряд Данії. Консолідовані кошти від донорів фонду спрямовуються на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України.

Міненергетики України координує запити українських компаній на проведення відповідних відновлювальних робіт. Водночас передбачено, що процедуру обрання постачальників реалізовує міжнародне закупівельне агентство із досвідом у галузі енергетики.