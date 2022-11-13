Позиція Угорщини в НАТО і ЄС викликала чергову критику. Йдеться не лише про Україну

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок дала зрозуміти невдоволення позицією Угорщини, яка розходиться з позицією Європейського союзу в ключових зовнішньополітичних і безпекових питаннях.

Європейський союз також закидає угорському уряду Віктора Орбана недемократичну концентрацію влади, вказує на порушення в Угорщині європейських принципів верховенства права і погрожує блокувати виділення Будапешту багатомільярдних субсидій ЄС.

За цих обставин прем’єр-міністр Віктор Орбан використовує право голосу Угорщини як члена ЄС і в НАТО, наполягаючи на тому, що він називає національними інтересами.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зауважила, що Угорщина залишається єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала вступ в НАТО Фінляндії та Швеції, а також перешкоджає певним аспектам підтримки України в умовах російської агресії.

«Стосовно питання Угорщини. Я б хотіла чітко підкреслити, як ми це неодноразово наголошували одразу після Мадриду (саміту НАТО в Мадриді – ред.), що тут нема «сірої зони»…» – зауважила Бербок на пресконференції 10 листопада після зустрічі зі шведським міністром закордонних справ Тобіасом Більстремом у Берліні.

Іншою країною НАТО, що досі не ратифікувала вступ Фінляндії і Швеції, є Туреччина, яка вимагає владнання низки порушених Анкарою питань.

Тим часом у Будапешті фактично дали зрозуміти, що розглядають право голосу в НАТО і в ЄС як важіль впливу.

Партія Орбана «Фідес», яка має переважну більшість в угорському парламенті, неодноразово відмовлялася вносити на голосування питання ратифікації вступу Фінляндії і Швеції до НАТО.

Представник угорського уряду сказав 9 листопада, що спочатку парламент має опрацювати низку інших рішень, пов’язаних з Євросоюзом.

Допомога Україні

Раніше цього місяця Угорщина заявила, що не підтримає затвердження допомоги Європейського союзу Україні на загальну суму до 18 мільярдів євро ($18,06 мільярда).

Угорський міністр фінансів Міхай Варґа сказав: «Угорщина готова підтримувати Україну, але ми не готові долучатись до нової позики, яку мав би брати ЄС».

Угорські заперечення ставлять під сумнів цей цілий пакет допомоги, бо такі рішення ЄС вимагають згоди усіх 27 країн організації.

Ми бачимо, що принаймні 30%, якщо не 40%, цивільної інфраструктури (України) зруйновані

Анналена Бербок назвала дії Угорщини «грою в покер» і «торгами довкола фінансових ресурсів» у той час, як наближається зима і допомога Україні буде особливо потрібна.

«Ми бачимо, що принаймні 30%, якщо не 40%, цивільної інфраструктури (України) зруйновані», – цитує слова Бербок видання Politico.eu.

Від початку лютневого російського масштабного вторгнення в Україну, Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Будапешт обмежує свою допомогу українцям лише гуманітарною підтримкою.

На відміну від таких сусідів, як Польща, Словаччина та Румунія, Будапешт забороняє перевезення військової допомоги українцям через угорську територію.

Угорщина також виявилася найгучнішим опонентом в Європі щодо санкцій ЄС проти Росії і, хоча і підтримала кожен пакет європейських санкцій, вона домоглась винятків у галузі енергетики та наполягла на вилученні патріарха РПЦ Кирила з європейських санкційних списків.