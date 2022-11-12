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У МЗС України закликали уряд Угорщини засудити заяви депутата про спільний кордон з Польщею

Напередодні угорський депутат Ласло Тороцкаї у твітері розмістив фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть одне одному руку на кордоні

У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити заяви депутата Ласло Тороцкаї, який побажав Польщі повернути спільний кордон з Угорщиною.

«Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Цей коментар з’явився після того, як напередодні у День незалежності Польщі угорський депутат Ласло Тороцкаї у твітері розмістив фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть одне одному руку на кордоні. Депутат заявив, що бажає Польщі знову мати з Угорщиною спільний кордон.

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