У МЗС України закликали уряд Угорщини засудити заяви депутата про спільний кордон з Польщею

У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити заяви депутата Ласло Тороцкаї, який побажав Польщі повернути спільний кордон з Угорщиною.

«Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Цей коментар з’явився після того, як напередодні у День незалежності Польщі угорський депутат Ласло Тороцкаї у твітері розмістив фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть одне одному руку на кордоні. Депутат заявив, що бажає Польщі знову мати з Угорщиною спільний кордон.