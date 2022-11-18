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Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув із візитом до Києва

Валдіс Домбровскіск повідомив, що з президентом України Володимиром Зеленським та українським прем'єром Денисом Шмигалем обговорить конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва, щоб обговорити з українською владою підтримку ЄС.

«Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС України, зосередитись на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік», – написав Домбровскіс у твіттері.

За його словами, він також обговорить з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Європейська комісія 9 листопада офіційно запропонувала надати Україні у 2023 році до 18 мільярдів євро довгострокових позик «на дуже вигідних умовах».

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9 вересня міністри фінансів країн Європейського cоюзу підтримали надання Україні частини макрофінансової допомоги у розмірі п’яти мільярдів євро. Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні надали на початку серпня.

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