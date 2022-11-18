Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув із візитом до Києва

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва, щоб обговорити з українською владою підтримку ЄС.

«Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС України, зосередитись на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік», – написав Домбровскіс у твіттері.

За його словами, він також обговорить з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Європейська комісія 9 листопада офіційно запропонувала надати Україні у 2023 році до 18 мільярдів євро довгострокових позик «на дуже вигідних умовах».

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9 вересня міністри фінансів країн Європейського cоюзу підтримали надання Україні частини макрофінансової допомоги у розмірі п’яти мільярдів євро. Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні надали на початку серпня.