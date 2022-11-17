МЗС Росії попередив росіян у ЄС про небезпеку прослуховування мобільних телефонів

Міністерство закордонних справ Росії попередило росіян, які подорожують до ЄС або живуть у країнах Євросоюзу, про небезпеку прослуховування їхніх телефонів третіми особами, передає державна інформагенція ТАСС.

«Сьогодні в ЄС ніхто не може бути гарантовано захищений від прослуховування з боку іноземних спецслужб. Наполегливо закликаємо російських громадян, які проживають або переміщаються Євросоюзом, враховувати це при використанні інформаційно-комунікаційних пристроїв», ­– заявив на брифінгу заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв.

За його словами, раніше в Європі було оприлюднено доповідь, згідно з якою в деяких країнах ЄС застосовувалися шпигунські програми для стеження за громадянами.

«Керівництво низки країн Європи – Польща, Греція і так далі – активно застосовувало шпигунські програми Pegasus, Predator та інші, головним чином ізраїльського виробництва. Вони використовувались для стеження за неугодними представниками опозиції, громадянського суспільства, ділових кіл, правозахисниками та журналістами. Розглядаємо таке положення справ як кричуще порушення фундаментальних принципів правової держави та прав людини», – наголосив Нечаєв.