Провладний угорський політик визнав придбання урядом шпигунської програми Pegasus

Високопоставлений представник владної партії Угорщини вперше підтвердив, що уряд придбав шпигунське програмне забезпечення, яке нібито використовувалося для моніторингу публічних осіб у десятках країн світу.

Голова парламентського комітету з питань оборони та правоохоронних органів Лайош Коса заявив журналістам 4 листопада після закритого засідання комітету, що Міністерство внутрішніх справ купило програмне забезпечення Pegasus виробництва ізраїльської NSO Group. Компанія стала центром суперечок після того, як у липні міжнародний медіаконсорціум повідомив, що її шпигунське програмне забезпечення Pegasus використовувалося для спроб злому смартфонів журналістів, правозахисників, керівників бізнесу та чиновників у приблизно 50 країнах.

Угорщина була названа в звітах як одна з країн, які намагаються проникнути в цифрові пристрої користувачів, що спричинило протести в Будапешті. Смартфони, на яких встановлена програма Pegasus, дозволяють операторам записувати телефонні дзвінки, отримувати доступ до текстових повідомлень, фотографій, електронної пошти та паролів, відстежувати дані GPS і таємно активувати мікрофони та камери.