OCCRP: Азербайджан використовував шпигунське ПЗ для стеження за журналістами та активістами

Влада Азербайджану використовувала шпигунське програмне забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group для злому телефонів журналістів, правозахисників та опозиціонерів. Про це мовиться у розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Серед інших країн, уряди яких авторизували застосунок Pegasus проти представників медіа та правозахисних організацій, згадуються Угорщина, Казахстан, Індія, Ізраїль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда, Саудівська Аравія і ОАЕ.

Розслідування спільно випустили 16 видань, в тому числі The Washington Post, The Guardian та ізраїльська Haaretz. Воно ґрунтується на списку з 50 тисяч телефонних номерів, які могли бути зламаними. Цей список отримали французька некомерційна організація Forbidden Stories та Amnesty International і передали журналістам. Найбільш старі записи в списку, за даними ЗМІ, датувалися 2016 роком.

З 245 азербайджанських телефонних номерів у списку, які були ідентифіковані OCCRP, п’ята частина належала репортерам, редакторам або власникам медіакомпаній, в тому числі журналістам Meydan TV, азербайджанської служби Радіо Свобода, Azadliq.info, а також головним редакторам Strateq.az, Khural, газети Musavat, засновнику і директору 13-го каналу.

Крім журналістів, OCCRP ідентифікував у списку понад 40 азербайджанських активістів та членів їхніх сімей. Вони з’явилися в списку номерів у 2019 році, що збігається з масовими протестами в країні.

Автори матеріалу уточнюють, що «немає остаточних доказів того, що уряд Азербайджану є клієнтом NSO Group», проте «більшість доказів дозволяють припустити, що це дійсно так».

«Судово-медична експертиза підтверджує, що два номери в списку були заражені програмним забезпеченням Pegasus. Більш того, в декількох випадках люди зі списку піддавалися публічному витоку особистої інформації зі своїх телефонів», – пишуть журналісти.

Компанія NSO Group заявила, що дані, які використовують розслідувачі, були «неправильно витлумачені» і що вона «не дозволяє своїм клієнтам зловживати її програмним забезпеченням», яке, як вона повторила, «призначене тільки для спостереження за злочинцями і терористами».