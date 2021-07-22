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«Ми будемо позиватися до цієї компанії в Ізраїлі»: гнів через звинувачення в зламі телефонів в Азербайджані (відео)

«Ми будемо позиватися до цієї компанії в Ізраїлі»: гнів через звинувачення в зламі телефонів в Азербайджані (відео)
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«Ми будемо позиватися до цієї компанії в Ізраїлі»: гнів через звинувачення в зламі телефонів в Азербайджані (відео)

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На розслідування про зламування телефонів у всьому світі, здійснені, за повідомленнями, за допомогою програми Pegasus, яку продає компанія з Ізраїлю, розгнівано відповіли журналісти й активісти в Азербайджані.

За їхніми словами, є докази, що вони стали об’єктами стеження спецслужб своєї держави. Були визначені сотні можливих об’єктів стеження. Дві людини, з якими говорило Радіо Свобода, кажуть, що відповіддю будуть певні судові дії; одна журналістка підтвердила, що її телефон був зламаний із 2019 року. Офіційний речник у Баку відкинув ці повідомлення як «нісенітницю».

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