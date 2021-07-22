За їхніми словами, є докази, що вони стали об’єктами стеження спецслужб своєї держави. Були визначені сотні можливих об’єктів стеження. Дві людини, з якими говорило Радіо Свобода, кажуть, що відповіддю будуть певні судові дії; одна журналістка підтвердила, що її телефон був зламаний із 2019 року. Офіційний речник у Баку відкинув ці повідомлення як «нісенітницю».



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