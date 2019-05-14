WhatsApp: хакери встановили шпигунські програми на телефони користувачів сервісу

Інтегрована із Facebook служба миттєвих повідомлень WhatsApp повідомила 13 травня, що хакери змогли віддалено встановити програмне забезпечення на телефонах та інших пристроях, використовуючи вразливість у популярному додатку. Компанія, яку у WhatsApp назвали «потужним кіберактором», здійснювала злам пристроїв із використанням звичайного дзвінка в месенджері.

WhatsApp випустила оновлення програми і закликала 1,5 мільярда користувачів сервісу оновити свої додатки для захисту пристроїв.

Видання Financial Times повідомило, що виробником шкідливого програмного забезпечення є ізраїльська фірма NSO Group. У своїй заяві NSO Group заявила, що її продукти дозволяють урядовим розвідувальним та правоохоронним органам проводити розслідування та боротися зі злочинністю і тероризмом.

Правозахисна організація Amnesty International стверджує, що є докази того, що цей інструмент використовувалися авторитарними режимами, щоб контролювати активістів та журналістів.

14 травня суд в ізраїльському місті Тель-Авів розгляне клопотання Amnesty International, яка закликає Міністерство оборони Ізраїлю скасувати ліцензію NSO Group на експорт продуктів цієї компанії.