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14 травня 2019, Київ 12:33
Новини | Міжнародні

WhatsApp: хакери встановили шпигунські програми на телефони користувачів сервісу

WhatsApp випустила оновлення програми і закликала 1,5 мільярда користувачів сервісу оновити свої додатки для захисту пристроїв

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Інтегрована із Facebook служба миттєвих повідомлень WhatsApp повідомила 13 травня, що хакери змогли віддалено встановити програмне забезпечення на телефонах та інших пристроях, використовуючи вразливість у популярному додатку. Компанія, яку у WhatsApp назвали «потужним кіберактором», здійснювала злам пристроїв із використанням звичайного дзвінка в месенджері.

WhatsApp випустила оновлення програми і закликала 1,5 мільярда користувачів сервісу оновити свої додатки для захисту пристроїв.

Видання Financial Times повідомило, що виробником шкідливого програмного забезпечення є ізраїльська фірма NSO Group. У своїй заяві NSO Group заявила, що її продукти дозволяють урядовим розвідувальним та правоохоронним органам проводити розслідування та боротися зі злочинністю і тероризмом.

Правозахисна організація Amnesty International стверджує, що є докази того, що цей інструмент використовувалися авторитарними режимами, щоб контролювати активістів та журналістів.

14 травня суд в ізраїльському місті Тель-Авів розгляне клопотання Amnesty International, яка закликає Міністерство оборони Ізраїлю скасувати ліцензію NSO Group на експорт продуктів цієї компанії.

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