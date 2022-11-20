У Зеленського пояснили, чому безглуздо вести переговори з Росією

Спроби країн Заходу переконати Україну в необхідності вести переговори з РФ після серії великих військових перемог українців є безглуздими, зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю AFP.

«Коли ти маєш ініціативу на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: «військовим шляхом усе одно не зробиш, треба домовлятися». Це означало б, що країна, яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє», – заявив Подоляк.

Він також розповів, що Москва не робила «жодних прямих пропозицій» Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників і навіть висуваючи можливість припинення вогню.

За його словами, на Банковій сприймають такі розмови як простий маневр Кремля, щоб «перепочити» та підготувати новий наступ.

«Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою «переговори». Вона просто зупиниться на деякий час і буде тренувати мобілізовані сили, знаходити додаткове озброєння та зміцнювати свої позиції», – застерігає Подоляк.

Він підкреслює, попри військові поразки Росії за останні тижні, включно з тим, що Україна повернула під свій контроль Херсон, очільник Кремля Володимир Путін все ще вважає, що «він може знищити Україну і це його одержимість», тож переговори з ним не мають сенсу.

«Захід не може підштовхнути Україну до переговорів. Але наші партнери все ще вважають, що можна повернутися до довоєнної епохи, коли Росія є надійним партнером», – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП акцентував, відступ росіян із Київської області в березні, а потім із Харківської області у вересні, звільнення Херсона – все це стало «фундаментальним переломом у конфлікті».

«Після низки військових перемог Україна не може дозволити собі жодної паузи у своєму контрнаступі, попри прихід зимових холодів і снігу, які ускладнюють ситуацію на місці. Сьогодні навіть невелика пауза лише додає втрат, яких зазнала Україна», – підсумував він.

Раніше під час виступу на безпековому форумі в Галіфаксі президент Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає можливості домогтися «короткого перемир’я» задля того, аби відновити сили, тому таким шляхом війна не завершиться.

На початку жовтня президент підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».