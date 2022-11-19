Новий прем’єр-міністр Британії з візитом в Україні: Сунак і Зеленський провели переговори

В Офісі президента повідомили, що в суботу з неоголошеним раніше візитом до України прибув новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

«Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів», – написав Зеленський у фейсбуці.

За його словами, йшлося про можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки.

«Поспілкувались і про захист українського неба та нашу оборонну співпрацю. Також докладно розглянули дипломатичну ситуацію та спільні міжнародні зусилля заради миру. Дякую за принципову підтримку України та за максимальну конструктивність у переговорах», – додав Зеленський.

Про візит написав у твітері і британський прем’єр.

«Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з вами до кінця», – написав Ріші Сунак під відео зустрічі з Зеленським.

Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами. Новий премʼєр-міністр Великої Британії не став міняти політику підтримки України, яку проводив його попередник Борис Джонсон.

10 листопада Зеленський і Сунак мали розмову по телефону про надання Україні оборонної підтримки і допомогу з проходженням зимового періоду.