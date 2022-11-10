Зеленський розповів про розмову з Сунаком: говорили про оборонну підтримку

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком надання Україні оборонної підтримки і допомоги з проходженням зимового періоду.

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Обговорили різносторонню оборонну підтримку України і допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження «зернової ініціативи» та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів», – написав Зеленський у твітері.

25 жовтня новопризначений премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив про розмову з Ріші Сунаком, під час якої він запросив голову британського уряду до України.

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