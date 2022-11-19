«Потрібна перемога, а не нічия»: Кулеба закликає світ не пропонувати Києву передчасні переговори з РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародну спільноту не звертатись до України з пропозиціями про передчасні мирні переговори з Росією, бо вона не прагне миру. Про це Кулеба сказав у відеозверненні до учасників конгресу Пан’європейського союзу, який проходить у Відні з нагоди 100-річчя створення організації.

«Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті. Для Європи було б стратегічною помилкою переслідувати таку мету. Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою», – заявив Кулеба.

За його словами, жодна країна у світі не прагне миру так, як Україна, але «такі війни, як ця, мають завершуватися перемогою добра над злом».

Кулеба закликав партнерів працювати разом над досягненням перемоги України.

«Справжній мир принесе українська перемога. Ця мета цілком досяжна, як довели харківська та херсонська операції цієї осені. Перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Вона відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиріччя. Крім того, вона принесе тривалий період міжнародної стабільності, бо стане очевидно, що агресія не є ефективним інструментом досягнення цілей у 21-му столітті. Саме такого результату ми всі маємо прагнути, і саме це є шляхом до справжнього, тривкого, та справедливого миру», – сказав Кулеба.

Раніше під час виступу на безпековому форумі в Галіфаксі президент Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає можливості домогтися «короткого перемир’я» задля того, аби відновити сили, тому таким шляхом війна не завершиться.

На початку жовтня президент підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».