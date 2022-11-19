У Міноборони спрогнозували, коли Україні вдасться звільнити Крим на назвали строки завершення війни

Бійці ЗСУ зможуть повернути тимчасово окупований Крим вже на початку зими, повідомив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв’ю виданню Sky News.

Гаврилов відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом, ймовірно, вже до кінця грудня нинішнього року.

Коментуючи перспективи мирних переговорів із Кремлем, заступник голови Міноборони заявив, що вони відбудуться виключно після того, як Росія повністю залишить територію України, у тому ж числі територію Криму та частини Сходу країни.

«Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт – це лише продовження цієї війни проти існування України як нації», – заявив Гаврилов.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що війська РФ проводять наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.