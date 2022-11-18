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Аксьонов підтвердив, що в Криму будують фортифікаційні споруди

Деталей Сергій Аксьонов не навів

Російський голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що на півострові будують фортифікаційні споруди. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«На території Криму під моїм контролем проводяться фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан», – заявив Аксьонов. Деталей він не навів.

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Фортифікаційні споруди – укріплення призначені для прихованого розміщення, захисту військ та населення, а також ефективного застосування зброї та військової техніки.

11 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська вдосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі анексованого Криму.

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