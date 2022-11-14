Переговори щодо Криму будуть схожі «на акт капітуляції Росії» – Чубаров

Можливий переговорний процес щодо деокупації Криму буде схожий на «акт капітуляції Росії», заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Зрозуміло, ми хочемо і ми робитимемо все для того, щоб уникнути кривавих таких битв на території півострова, але все покаже хід цієї війни. Оскільки розглядається, що звільнення Криму відбуватиметься десь на останніх етапах російсько-української війни, і на той момент Росія матиме дуже багато внутрішніх проблем, я особисто не виключаю, що звільнення Криму відбуватиметься, зокрема, через такі переговорні процеси, що більше нагадуватимуть акти капітуляції Росії», – сказав Чубаров.

1 жовтня очільник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю у телемарафоні повідомив, що Збройні сили України зайдуть у Крим до кінця весни 2023 року.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття і запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації», а також зазначив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму на час його деокупації.