У Повітряних Силах прокоментували вибухи в окупованому Джанкої

Аеродром у окупованому Джанкої в Криму є одним із тих, які використовують російські війська – про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі Радіо Свобода 17 листопада.

Таким чином він прокоментував повідомлення про вибухи в районі аеродрому.

«Знаємо, що Чорнобаївка вже не окупована, є ще Чаплинка, яка вже в межах досяжності нашої артилерії, тому аеродром Джанкой, ймовірно, разом із Мелітополем використовується для гелікоптерів російських, які здійснюють атаки і підтримують сухопутні війська окупантів, тому ймовірно, що там дійсно були хлопки», – повідомив він.

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За словами Ігната, хоча сам аеродром та його інфраструктура важливі, найважливішою є розташована там авіаційна техніка, яка «завдає великої шкоди».

«Крім Джанкоя, ще п’ять аеродромів окупанти використовують у Криму для дислокації своїх літаків», – додав речник.

Водночас представник Повітряних сил не підтвердив і не спростував припущення, що вибухи в Джанкої спричинили українські війська.

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«Не знаю, можливо», – відповів він на питання про причетність Збройних сил України.

У Джанкої в окупованому Криму в ніч на 17 листопада було чути гучні вибухи. Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на свої джерела повідомив, що удару зазнав російський військовий аеродром.