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В окупованому Севастополі чули звуки вибухів, могла спрацювати ППО

Памʼятник Затопленим кораблям у центрі Севастополя

В окупованому Росією Севастополі 17 листопада пролунали вибухи, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свободав Крим.Реалії.

За його даними, о 15:28 за місцевим часом (у Києві це 14:28) у центральній частині Севастополя було чути вибух, схожий на спрацювання системи протиповітряної оборони. О 15:43 у Севастополі було чути ще чотири віддалені гучні звуки, схожі на постріли з гармат під час бойової підготовки російських військовослужбовців на полігоні.

Телеграм-канал «ЧП/Севастополь» підтверджує звук вибуху у місті. Подробиць немає.

Кореспондент Крим.Реалії повідомив, що о 13:19 у Севастополі також було чути гучний звук.

Російська влада поки не коментувала ці повідомлення.

16 листопада жителі Севастополя скаржилися на гучні звуки у місті. Як повідомив російський голова міста Михайло Развожаєв, це було повʼязане з навчаннями Чорноморського флоту Росії та перевіркою сирен.

Раніше в Севастополі до 27 листопада продовжили дію «жовтого» рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений після «атаки безпілотника» на штаб Чорноморського флоту Росії.

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